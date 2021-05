Ulisse Il piacere della scoperta non va in onda il 19 maggio, Alberto Angela slitta al giovedì per le ultime due puntate (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ulisse Il piacere della scoperta cambia programmazione e non va in onda mercoledì 19 maggio. Come stato annunciato, il programma di Alberto Angela si è preso due settimane di pausa dovute – non per via del calo di ascolti, come inizialmente si sospettava, ma per il ritardo nella post produzione delle ultime due puntate. Stasera, al posto di Ulisse Il piacere della scoperta andrà invece in onda la Finale di Coppa Italia, Atalanta – Juventus alle ore 21:00. Il programma del divulgatore scientifico torna quindi la prossima settimana, ma cambia giorno – come vi avevamo anticipato. La quarta puntata sarà trasmessa ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021)Ilcambia programmazione e non va inmercoledì 19. Come stato annunciato, il programma disi è preso due settimane di pausa dovute – non per via del calo di ascolti, come inizialmente si sospettava, ma per il ritardo nella post produzione delledue. Stasera, al posto diIlandrà invece inla Finale di Coppa Italia, Atalanta – Juventus alle ore 21:00. Il programma del divulgatore scientifico torna quindi la prossima settimana, ma cambia giorno – come vi avevamo anticipato. La quarta puntata sarà trasmessa ...

