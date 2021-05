Ued | Giorgio Manetti stronca la Galgani | “Senza tv non ha alternative”

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 19 maggio 2021) In una recente intervista a Ora, l’ex cavaliereha parlato ancora di Gemmacriticandola pesantementee Gemmadubbio,è stato uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Il cavaliere durante la sua partecipazione al programma ha fatto molto parlare di se sia durante la frequentazione con Gemmache dopo. Archiviata la love storie con la dama torinese, il famoso gabbiano ha provato a conoscere altre donne, ma le insistenti insinuazioni di Gianni Aperti lo hanno “costretto” ad abbandonare il parterre. Di recente, l’uomo è tornato a parlare della sua esperienza a Canale 5 e in tale circostanza non ha perso occasione per lanciare una ...