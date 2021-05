Udienza generale | il Papa | i principali ostacoli alla preghiera e come superarli

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Le difficoltà nellasono “molto comuni” e “vanno identificate e superate”. In che modo? Con la “vigilanza” e con l’“allenamento”. Il tema è stato trattato daFrancesco durante l’, tenutasi per il secondo mercoledì di seguito nel Cortile di San Damaso. Distrarsi non è una colpa ma va evitato È il Catechismo L'articolo proviene da La Luce di Maria.