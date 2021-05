Twitch | arriva Mix & Match | il nuovo show di intrattenimento videoludico condotto da Carmine Del Grosso

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Dal prossimo primo giugno non prendete impegni di martedì sera: suunformat d'dal comicoDel, che si occuperà dia tutto tondo insieme ai suoi ospiti: pro-player, gamer e personalità del web. Per sapere i dettagli leggete il comunicato stampa che riportiamo qua sotto. "Il 1° giugno nasce un format tuttoche si prepara a offrire al pubblico, da giugno a novembre, tantissimi dibattiti esclusivi e contenuti inediti. Mixpowered by Monster Energy sarà un originale interactive- on air dal 1° giugno alle 21:30 ogni martedì sul canaledi ...

La giornata, alla quale prenderanno parte attivamente anche circoli e associazioni giovanili locali, sarà trasmessa in streaming sui profili YouTube,, Facebook e Instagram di Tra I Binari e On ...A un mese dall'aggiornamento v28 , che ha portato Air Link e supporto ai 120Hz nativi,la notizia che Oculus Quest e Quest 2 si aggiorneranno presto con l'update v29 , che non sarà ...come...Dal prossimo primo giugno non prendete impegni di martedì sera: su Twitch arriva un nuovo format d'intrattenimento condotto dal comico Carmine Del Grosso, che si occuperà di intrattenimento videoludic ...Il video della prima collaborazione tra Fedez e l'enfant prodige del game italiano verrà girato venerdì in live su Twitch ...