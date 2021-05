Tv e Cinema in lutto per la morte dell’attore. Tutti lo ricordano nel celebre film: “Indimenticabile” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Televisione e Cinema in lutto. L’attore è morto a 86 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore alle ossa. La notizia è stata confermata dal figlio il quale ha fatto sapere come il padre abbia combattuto contro contro la terribile malattia, ormai diffusa fino al midollo spinale. Dagli anni Sessanta al 2016 — anno della sua ultima parte — l’attore recitò in oltre una quarantina di film, soprattutto commedie, e in più di venti serie televisive. Gli anni Ottanta e Novanta, periodo in cui recitò anche in La signora in rosso di Gene Wilder e in Giallo in casa Muppet di Jim Henson, sono stati gli anni più prolifici a livello lavorativo. L’attore ha avuto una carriera di grande successo che lo ha portato a lavorare anche con i grandi nomi del Cinema. Sui social il ricordo commosso del pubblico con foto e video dei suoi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Televisione ein. L’attore è morto a 86 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore alle ossa. La notizia è stata confermata dal figlio il quale ha fatto sapere come il padre abbia combattuto contro contro la terribile malattia, ormai diffusa fino al midollo spinale. Dagli anni Sessanta al 2016 — anno della sua ultima parte — l’attore recitò in oltre una quarantina di, soprattutto commedie, e in più di venti serie televisive. Gli anni Ottanta e Novanta, periodo in cui recitò anche in La signora in rosso di Gene Wilder e in Giallo in casa Muppet di Jim Henson, sono stati gli anni più prolifici a livello lavorativo. L’attore ha avuto una carriera di grande successo che lo ha portato a lavorare anche con i grandi nomi del. Sui social il ricordo commosso del pubblico con foto e video dei suoi ...

