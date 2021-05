Tv: ascolti, Montalbano in replica consegna prime time a Rai1 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la replica della puntata 'La danza del Gabbiano' del Commissario Montalbano, vista da 4.418.000 telespettatori pari al 20,6%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film 'Ricomincio da Me' con Jennifer Lopez che è stato seguito da 2.436.000 telespettatori (share dell'11,37% di share). Terzo gradino per Italia 1 che con 'Le Iene' ha ottenuto 1.667.000 telespettatori e uno share del 10%. Su Rai2 che con l'ultima puntata di 'Un'ora sola vi vorrei' ha totalizzato 1.464.000 telespettatori e uno share del 6,1% mentre su La7 'diMartedì' è stato visto da 1.081.000 telespettatori registrando uno share del 5,1%. Su Rai3, invece, 'Carta Bianca' è stata seguita da 817.000 telespettatori con share del 4% mentre su Retequattro 'Fuori ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Vittoria dineldi ieri sera con ladella puntata 'La danza del Gabbiano' del Commissario, vista da 4.418.000 telespettatori pari al 20,6%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film 'Ricomincio da Me' con Jennifer Lopez che è stato seguito da 2.436.000 telespettatori (share dell'11,37% di share). Terzo gradino per Italia 1 che con 'Le Iene' ha ottenuto 1.667.000 telespettatori e uno share del 10%. Su Rai2 che con l'ultima puntata di 'Un'ora sola vi vorrei' ha totalizzato 1.464.000 telespettatori e uno share del 6,1% mentre su La7 'diMartedì' è stato visto da 1.081.000 telespettatori registrando uno share del 5,1%. Su Rai3, invece, 'Carta Bianca' è stata seguita da 817.000 telespettatori con share del 4% mentre su Retequattro 'Fuori ...

