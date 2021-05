Tutti lo vogliono al Quirinale, ma Draghi ci ha preso gusto a fare il premier: il clamoroso retroscena (Di mercoledì 19 maggio 2021) Draghi al Quirinale? La prossima estate coincide con quel periodo di tempo decisivo che prelude al termine del mandato di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica e che culminerà in una nuova elezione. Alla vigilia di questa “scadenza”, e riflettendo su quanto sia cambiato nel tempo il ruolo del “Presidente degli Italiani”, Bruno Vespa, nel suo nuovo libro, disegna i ritratti delle dodici diverse personalità che hanno avuto l’onere e l’onore di ricoprire la più alta carica dello Stato. Ospite di Myrta Merlino a «L’aria che tira» su La7, il conduttore di «Porta a Porta», ha presentato il suo ultimo volume “Quirinale. Dodici presidenti tra pubblico e privato” e ha detto la sua sull’ipotesi dell’attuale premier al posto di Mattarella. leggi anche l’articolo —> Mario Draghi l’«Atermico», ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 19 maggio 2021)al? La prossima estate coincide con quel periodo di tempo decisivo che prelude al termine del mandato di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica e che culminerà in una nuova elezione. Alla vigilia di questa “scadenza”, e riflettendo su quanto sia cambiato nel tempo il ruolo del “Presidente degli Italiani”, Bruno Vespa, nel suo nuovo libro, disegna i ritratti delle dodici diverse personalità che hanno avuto l’onere e l’onore di ricoprire la più alta carica dello Stato. Ospite di Myrta Merlino a «L’aria che tira» su La7, il conduttore di «Porta a Porta», ha presentato il suo ultimo volume “. Dodici presidenti tra pubblico e privato” e ha detto la sua sull’ipotesi dell’attualeal posto di Mattarella. leggi anche l’articolo —> Mariol’«Atermico», ...

