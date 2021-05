Trump Organization sotto indagine penale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il procuratore generale dello Stato di New York ha fatto sapere che la Trump Organization, la holding che controlla le proprietà e gli investimenti della famiglia di Donald Trump, è sotto inchiesta penale. L’indagine, inizialmente concentrata sui pagamenti in nero nei confronti di due donne che affermavano di aver avuto relazioni con l’ex presidente, si Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il procuratore generale dello Stato di New York ha fatto sapere che la, la holding che controlla le proprietà e gli investimenti della famiglia di Donald, èinchiesta. L’, inizialmente concentrata sui pagamenti in nero nei confronti di due donne che affermavano di aver avuto relazioni con l’ex presidente, si

Advertising

LaStampa : La Trump Organization sotto indagine penale a New York: le ipotesi di reato sarebbero evasione fiscale e frode banc… - statodelsud : Usa, la Trump Organization è oggetto di una indagine penale a New York - Pino__Merola : Usa, la Trump Organization è oggetto di una indagine penale a New York - ilpost : L’indagine della procura generale di New York sulla Trump Organization non sarà più solo civile, ma anche penale - grazia_manu : RT @ImolaOggi: Procuratore 'democratico' mette Trump Organization sotto indagine penale (tipico dei democratici: quando non riescono a batt… -