Truffa con il modello F24, tre arresti e 16 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di finanza di Milano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un meccanismo mai individuato prima, una Truffa quasi perfetta. Avevano intascato crediti fiscali fittizi attraverso il modello di versamento delle imposte e dei contributi F24 intascando illecitamente circa 16 milioni di euro. Per questo i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza di Milano hanno arrestato due imprenditori e il responsabile di un ente bilaterale, un’associazione senza scopo di lucro costituita da sindacati e datori di lavoro, nell’ambito di una indagine coordinata dal pm milanese Paolo Filippini. Oltre ai tre, che sono ai domiciliari, sono indagate 43 persone e 17 aziende sparse in tutta Italia. L’ordinanza degli arresti domiciliari è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari, Anna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un meccanismo mai individuato prima, unaquasi perfetta. Avevano intascato crediti fiscali fittizi attraverso ildi versamento delle imposte e dei contributi F24 intascando illecitamente circa 16di. Per questo i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria delladidihanno arrestato due imprenditori e il responsabile di un ente bilaterale, un’associazione senza scopo di lucro costituita da sindacati e datori di lavoro, nell’ambito di una indagine coordinata dal pm milanese Paolo Filippini. Oltre ai tre, che sono ai domiciliari, sono indagate 43 persone e 17 aziende sparse in tutta Italia. L’ordinanza deglidomiciliari è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari, Anna ...

Advertising

ZZiliani : È tutto così illecito, nel calcio italiano, dagli esami truffa per tesserare giocatori extracomunitari agli arbitri… - ZZiliani : Per il resto (a parte l'esame truffa di #Suarez, le piazzate di #Paratici agli arbitri, l'abominio della #Superlega… - ridoltreconfine : RT @ZZiliani: È tutto così illecito, nel calcio italiano, dagli esami truffa per tesserare giocatori extracomunitari agli arbitri che decid… - napulegno79 : RT @ZZiliani: È tutto così illecito, nel calcio italiano, dagli esami truffa per tesserare giocatori extracomunitari agli arbitri che decid… - PolverinoF : RT @ZZiliani: È tutto così illecito, nel calcio italiano, dagli esami truffa per tesserare giocatori extracomunitari agli arbitri che decid… -