Troppi infortuni: Khedira ha annunciato il ritiro a 34 anni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sami Khedira, ex centrocampista di Juventus e Real Madrid e campione del mondo con la Germania nel 2014, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 34 anni. Il giocatore da anni è limitato enormemente dai tanti infortuni e anche l’impatto sull’Hertha Berlino, la sua ultima esperienza, non è stato notevole. Così la decisione di smettere al termine della stagione, come spiegato da lui stesso in un comunicato ufficiale diffuso dal club tedesco. È un passo piuttosto difficile, ma è l’unica cosa giusta da fare. Quindici anni da professionista hanno lasciato il segno e ora devo essere onesto su ciò che posso e non posso fare. Alla fine, la gratitudine supera tutto ciò che posso provare. Rimarrò in questo mondo, vedremo in quale modo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sami, ex centrocampista di Juventus e Real Madrid e campione del mondo con la Germania nel 2014, haildal calcio giocato a 34. Il giocatore daè limitato enormemente dai tantie anche l’impatto sull’Hertha Berlino, la sua ultima esperienza, non è stato notevole. Così la decisione di smettere al termine della stagione, come spiegato da lui stesso in un comunicato ufficiale diffuso dal club tedesco. È un passo piuttosto difficile, ma è l’unica cosa giusta da fare. Quindicida professionista hanno lasciato il segno e ora devo essere onesto su ciò che posso e non posso fare. Alla fine, la gratitudine supera tutto ciò che posso provare. Rimarrò in questo mondo, vedremo in quale modo. L'articolo ilNapolista.

