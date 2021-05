Trezeguet | “Dal 30 giugno non sarò più ambasciatore della Juventus”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Davidnon sarà piùa partire dal 30prossimo. Ad annunciarlo lo stesso ex attaccante transalpino in una intervista a una tv francese. “Voglio fare qualcos’altro, sto cercando un nuovo progetto interessante”, ha detto. L’ex attaccante ha conseguito qualche mese fa il patentino come direttore sportivo, probabilmente cercherà un ruolo simile in qualche società sportiva. Foto: Yahoo Sports L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.