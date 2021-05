Travaglio guarda il suo duetto con Battiato e si commuove | VIDEO

Advertising

RaffaelePizzati : RT @CalaminiciM: Quando il saggio indica la luna lo stolto guarda il dito. Succede uguale quando agli stolti comunichi che Fratelli d’Itali… - ddgiusto : RT @CalaminiciM: Quando il saggio indica la luna lo stolto guarda il dito. Succede uguale quando agli stolti comunichi che Fratelli d’Itali… - pary1977 : RT @CalaminiciM: Quando il saggio indica la luna lo stolto guarda il dito. Succede uguale quando agli stolti comunichi che Fratelli d’Itali… - EzioMorassutti : RT @CalaminiciM: Quando il saggio indica la luna lo stolto guarda il dito. Succede uguale quando agli stolti comunichi che Fratelli d’Itali… - simonavitelli60 : RT @CalaminiciM: Quando il saggio indica la luna lo stolto guarda il dito. Succede uguale quando agli stolti comunichi che Fratelli d’Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Travaglio guarda

next

Un suo compagno di scuola alle elementari era il giornalista Marco. Insieme andavano all'... Formazione e titolo di studio di Alba Parietti chi è professionalmente Chiprogrammi come ...... Roberto Gualtieri , ufficialmente in campo per il Pd dopo un mese abbondante di, e l'...50 /settimana Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitalele ..."Uno degli arrestati - si legge nel comunicato ufficiale -è risultato essere il titolare del bar utilizzato come base logistica per i traffici illeciti. In particolare, le attività d’indagine tramite ...Cari lettori, ci hanno scoperto. Siamo costretti a confessare perché ieri Repubblica ha pubblicato un’anticipazione della tesi difensiva del direttore di Rai3 Franco Di Mare, il quale sostiene che “la ...