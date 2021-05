Traffico Roma del 19-05-2021 ore 10:00 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code a tratti sulla Flaminia per Traffico e tra il grande raccordo anulare il bivio per Tor di Quinto con ripercussioni sul grande raccordo anulare rallentamenti poi sul raccordo in carreggiata interna tra Roma nord e Tiburtina e tra Tuscolana e Ardeatina anche in carreggiata esterna Ci sono rallentamenti tra l’uscita per Fiumicino e puntina ed anche tra Prenestina e Tiburtina code sul percorso Urbano dell’a24 tra Tor Cervara ed il raccordo anulare ma anche tra l’uscita del raccordo e Portonaccio verso la tangenziale e rallentamenti poi in tangenziale Tra Monti Tiburtini e Salaria verso Trionfale E su viale Castrense in direzione di San Giovanni nel quartiere Trieste attenzione ai divieti istituiti tra via Chiana e per lavori di potatura su Corso Trieste piazza ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code a tratti sulla Flaminia pere tra il grande raccordo anulare il bivio per Tor di Quinto con ripercussioni sul grande raccordo anulare rallentamenti poi sul raccordo in carreggiata interna tranord e Tiburtina e tra Tuscolana e Ardeatina anche in carreggiata esterna Ci sono rallentamenti tra l’uscita per Fiumicino e puntina ed anche tra Prenestina e Tiburtina code sul percorso Urbano dell’a24 tra Tor Cervara ed il raccordo anulare ma anche tra l’uscita del raccordo e Portonaccio verso la tangenziale e rallentamenti poi in tangenziale Tra Monti Tiburtini e Salaria verso Trionfale E su viale Castrense in direzione di San Giovanni nel quartiere Trieste attenzione ai divieti istituiti tra via Chiana e per lavori di potatura su Corso Trieste piazza ...

