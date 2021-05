Traffico di droga tra Italia e Usa, 29 indagati tra cui 5 medici (Di mercoledì 19 maggio 2021) Stroncato un fiorente Traffico di stupefacenti tra l’Italia e gli Stati Uniti. Dalle prime ore di questa mattina agenti della Questura di Siracusa e finanzieri dei Comandi provinciali di Siracusa e di Catania stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catania, nei confronti di nove persone. Tutti devono rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al Traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente tra l’Italia e gli Stati Uniti. Nell’inchiesta sono indagate 29 persone, tra cui cinque medici. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) Stroncato un fiorentedi stupefacenti tra l’e gli Stati Uniti. Dalle prime ore di questa mattina agenti della Questura di Siracusa e finanzieri dei Comandi provinciali di Siracusa e di Catania stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catania, nei confronti di nove persone. Tutti devono rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata ale allo spaccio di sostanza stupefacente tra l’e gli Stati Uniti. Nell’inchiesta sono indagate 29 persone, tra cui cinque. L'articolo proviene daSera.

Advertising

_Carabinieri_ : In varie province d'Italia, i #Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno eseguito misure cautelari nei… - rivieraweb : 400 kg dal Brasile al Kosovo passando per Gioia Tauro: ecco i dettagli dell'operazione ?????? - Piergiulio58 : Traffico di droga tra Italia e Usa, 29 indagati tra cui 5 medici. ?? - lecodelsud : Traffico di droga tra Sicilia e Usa: 5 medici tra i 29 indagati. Decessi tra i consumatori #19maggio #cronaca - AnsaSicilia : Traffico droga Italia-Usa: Gdf e Ps eseguono ordinanza per 9. Inchiesta Dda tra Catania e Siracusa. 29 indagati,anc… -