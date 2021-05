Tra Cairo e Immobile finisce malissimo | volano insulti

(Di mercoledì 19 maggio 2021)ha raccontato la sua versoine dei fatti sulla lite avvenuta conche ha poi ribattuto sui social: "So bene chi è lui...". Scintille tra i due presidenti di Lazio e Torino in tribuna al triplice fischio

Il recupero dei veleni disputatola Lazio di Lotito e il Torino diha decretato la matematica salvezza dei granata che con il punto conquistato all'Olimpico hanno spedito all'inferno il Benevento di Pippo Inzaghi. La ...In particolare una lite violentail presidente del Torinoe il bomber laziale Immobile, che in partita aveva sbagliato un rigore e si era visto annullare un gol nel finale. E' stato proprio ...Coda polemica alla partita tra Lazio e Toro, che ieri sera è valsa la salvezza alla squadra granata. L’attaccante della Lazio Ciro Immobile, ex granata, ha pubblicato sui suoi social una dura accusa n ...Immobile ha raccontato la sua versoine dei fatti sulla lite avvenuta con Cairo che ha poi ribattuto sui social: "So bene chi è lui...". Scintille tra i due presidenti di Lazio e Torino in tribuna al t ...