Totti insultato al Mapei | poi apre alla Roma di Mou | ' Se mi chiamassero'

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Prima l'ingresso movimentato allo stadio, poi un'aperturadei Friedkin e di Mourinho. Francesco, ospite a Reggio Emilia della Lega (come ambasciatore) per la finale di Coppa Italia, è ...

Francesco, ospite a Reggio Emilia della Lega (come ambasciatore) per la finale di Coppa Italia, è statoda alcuni tifosi (sembra della Juventus) che lo hanno riconosciuto mentre era ...Nel prepartita di Atalanta - Juventus lo stesso Francesco, insieme al figlio Cristian, è stato riconosciuto e poida alcuni tifosi bianconeri nella zona del Mapei Stadium. tutte le ...Purtroppo in mezzo ai tanti tifosi, belli e festanti, tornati allo stadio dopo 7 mesi, si è infilato anche qualche incivile. Fuori dal Mapei Stadium di Reggio Emilia ci sono ...L'ex capitano commenta le voci di un suo presunto rifiuto nelle scorse settimane: "Nessuno si è fatto sentire, non è vero che ho rifiutato. Per il rispetto che ho verso di lui e verso i Friedkin mi si ...