Totti e il figlio insultati dai tifosi della Juve prima della finale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Anche Francesco Totti e il figlio Cristian sono tra i fortunati spettatori di Atalanta - Juventus , coinvolti loro malgrado nei disordini avvenuti prima dell'inizio della gara. In occasione della ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Anche Francescoe ilCristian sono tra i fortunati spettatori di Atalanta -ntus , coinvolti loro malgrado nei disordini avvenutidell'iniziogara. In occasione...

Advertising

sportli26181512 : #Totti e il figlio insultati dai tifosi della Juve prima della finale: L'ex capitano della Roma si trovava in auto… - MatteoParigino : @VoceGiallorossa @Totti Ma che vergogna... come un juventino puo insultare uno come Totti che ha dato cosi tanto al… - forzaroma : #AtalantaJuve, insulti dei tifosi bianconeri a #Totti e al figlio Cristian - fegato82 : RT @siamo_la_Roma: ?? Momenti di tensione al #MapeiStadium ? Insulti a Francesco #Totti e al figlio ?? Da un gruppo di tifosi bianconeri #ASR… - siamo_la_Roma : ?? Momenti di tensione al #MapeiStadium ? Insulti a Francesco #Totti e al figlio ?? Da un gruppo di tifosi bianconeri… -