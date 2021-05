Tommaso Zorzi risponde alle critiche: “Se non si sa cosa dire meglio tacere” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tommaso Zorzi ha ricevuto sviariate critiche per la sua presunta storia con il ballerino di amici Tommaso Stanzani. Come noto, da qualche giorno i due sono stati ripetutamente avvistati insieme, e pare che tra i due stia nascendo una bella storia d’amore. Il web continua a chiacchierare e le rumors si susseguono, ma tra le tante rumors arrivano anche le prime critiche degli haters e le cattiverie. Tommaso ha ricevuto molte critiche, in particolare sul suo profilo instagram. Perciò il giovane, stanco delle parole forti nei suoi confronti, ha deciso di dire la sua: “Capisco che l’interesse nei confronti delle storie sentimentali sia alto, ma arrivare a disseminare odio verso le mie frequentazioni, o presunte tali, é inaccettabile. ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha ricevuto sviariateper la sua presunta storia con il brino di amiciStanzani. Come noto, da qualche giorno i due sono stati ripetutamente avvistati insieme, e pare che tra i due stia nascendo una bella storia d’amore. Il web continua a chiacchierare e le rumors si susseguono, ma tra le tante rumors arrivano anche le primedegli haters e le cattiverie.ha ricevuto molte, in particolare sul suo profilo instagram. Perciò il giovane, stanco delle parole forti nei suoi confronti, ha deciso dila sua: “Capisco che l’interesse nei confronti delle storie sentimentali sia alto, ma arrivare a disseminare odio verso le mie frequentazioni, o presunte tali, é inaccettabile. ...

