Tokyo 2020 | Barelli | “Le Olimpiadi al 50% non si faranno | e sono ottimista”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il presidente della Federnuoto Paoloè intervenuto a “The Breakfast Club” su Radio Capital, parlando delledi: “Le notizie che mi arrivanopessime. I cittadini locali non vogliono che il paese organizzi i Giochi.se dico che al 50% non si“.ha poi puntato il dito contro il governo, reo di voler posticipare la riapertura delle piscine al 1° luglio: “Non c’è motivo per una decisione simile. Tutte le attivitàripartite tranne gli impianti sportivi.in Parlamento e ho chiesto spiegazioni a Speranza, ma lui si dà alla macchia. Maleducazione totale da parte del governo. Se le associazioni sportive falliscono gli italiani non avranno ...