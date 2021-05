Tiri liberi sul basket orobico: Treviglio ok, Bergamo da ricostruire (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Cassa Rurale è chiamata a farsi apprezzare anche nei playoff veri e propri. Primo appuntamento domenica 23 maggio al PalaFacchetti contro la sfidante Ferrara. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Cassa Rurale è chiamata a farsi apprezzare anche nei playoff veri e propri. Primo appuntamento domenica 23 maggio al PalaFacchetti contro la sfidante Ferrara.

Advertising

MatteoPuzzuoli : C’è Bendzius, che i tiri pesanti li segna sempre C’è Gentile,che ci ha messo del suo sulle due metà campo C’è Katic… - LorenzoBiglione : passatore, prende tiri dal palleggio e soprattutto comincia a esplorare l'area. Sì perché nel primo mese in nba ci… - Robertuss16 : @g_play84 @massimozampini Voleva i tiri liberi - parallelecinico : Time out a Trento, cambio canale e si torna a Sassari. Tiri liberi a Sassari, cambio canale e si torna a Trento. (… - heroesandcons : Ma cosa dite che siamo passati per quarti se abbiamo esultato al finale e abbiamo sbagliato tiri liberi apposta per… -