TIM, sponsor ufficiale della finale di Coppa Italia TIMVISION CUP (Di mercoledì 19 maggio 2021) TIM, accordo con Lega Serie A per la sponsorizzazione della finale di Coppa Italia TIMVISION CUP TIM ha trovato l’accordo con la Lega Serie A per la sponsorizzazione della finale di Coppa Italia che prenderà la denominazione di TIMVISION Cup. La partnership è stata annunciata pochi giorni fa nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia. A presentare ufficialmente l’accordo erano presenti il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il Sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi e gli Amministratori delegati di TIM e Lega Serie A, rispettivamente, Luigi Gubitosi e Luigi De Siervo. La ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021) TIM, accordo con Lega Serie A per laizzazionediCUP TIM ha trovato l’accordo con la Lega Serie A per laizzazionediche prenderà la denominazione diCup. La partnership è stata annunciata pochi giorni fa nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia. A presentare ufficialmente l’accordo erano presenti il PresidenteRegione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il Sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi e gli Amministratori delegati di TIM e Lega Serie A, rispettivamente, Luigi Gubitosi e Luigi De Siervo. La ...

