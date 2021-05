Tim, alla stazione Cadorna di FERROVIENORD Media One lancia DOOH Cadorna Impact (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Il main sponsor Tim accende le luci del DOOH Cadorna Impact, iniziativa firmata Media One, la realtà specializzata nel settore della comunicazione pubblicitaria Indoor e Outdoor. All’interno di Cadorna ambienti tridimensionali, che aumentano il “sense of place” e la percezione di un’esperienza unica nel suo genere, esaltano la riqualificazione dell’intera stazione che si inserisce nel più ampio progetto che interessa tutta l’area milanese. DOOH Cadorna Impact, in collaborazione con il Gruppo FNM e FERROVIENORD, introduce un nuovo modello di incontro, multiMediale e immersivo, fra brand e pubblico attraverso l’utilizzo e lo sviluppo di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Il main sponsor Tim accende le luci del, iniziativa firmataOne, la realtà specializzata nel settore della comunicazione pubblicitaria Indoor e Outdoor. All’interno diambienti tridimensionali, che aumentano il “sense of place” e la percezione di un’esperienza unica nel suo genere, esaltano la riqualificazione dell’interache si inserisce nel più ampio progetto che interessa tutta l’area milanese., in collaborazione con il Gruppo FNM e, introduce un nuovo modello di incontro, multile e immersivo, fra brand e pubblico attraverso l’utilizzo e lo sviluppo di ...

