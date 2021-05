The Tourist: Jamie Dornan nelle prime foto della miniserie (Di mercoledì 19 maggio 2021) La star di Cinquanta sfumature di grigio Jamie Dornan è ritratta nelle prime foto della miniserie thriller The Tourist per HBO Max Dall’unione tra HBO Max, BBC One e l’australiana Stan sta per arrivare The Tourist, miniserie composta da sei episodi con protagonista Jamie Dornan. La serie è una creazione della casa di produzione Two Brothers Pictures ed è scritta da Harry e Jack Williams. Qui troveremo Dornan protagonista di un’avventura a metà tra The Bourne Identity e Duel: l’attore interpreta infatti un uomo britannico che perde la memoria in seguito ad un pericoloso inseguimento da parte di un camion cisterna nel bel mezzo dell’entroterra ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 19 maggio 2021) La star di Cinquanta sfumature di grigioè ritrattathriller Theper HBO Max Dall’unione tra HBO Max, BBC One e l’australiana Stan sta per arrivare Thecomposta da sei episodi con protagonista. La serie è una creazionecasa di produzione Two Brothers Pictures ed è scritta da Harry e Jack Williams. Qui troveremoprotagonista di un’avventura a metà tra The Bourne Identity e Duel: l’attore interpreta infatti un uomo britannico che perde la memoria in seguito ad un pericoloso inseguimento da parte di un camion cisterna nel bel mezzo dell’entroterra ...

