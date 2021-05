The O.C.: Mischa Barton ha svelato le vere ragioni che l'hanno spinta a lasciare la serie (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mischa Barton ha descritto la sua condizione lavora sul set di The O.C. spiegando i motivi che l'hanno convinta a dire basta accettando di far morire il personaggio di Marissa Cooper. La serie The O.C.si è un conclusa da quindici anni, ma solo oggi l'attrice Mischa Barton ha trovato il coraggio di rivelare le drammatiche ragioni che l'hanno spinta a lasciare lo show. Il personaggio di Mischa Barton, Marissa Cooper, viene ucciso nel finale della terza stagione di The O.C.. L'interprete ha svelato i veri motivi che l'hanno spinta ad abbandonare la teen soap in un'intervista a E! News: "Mi sono sempre vergognata a parlare di cosa succedeva ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha descritto la sua condizione lavora sul set di The O.C. spiegando i motivi che l'convinta a dire basta accettando di far morire il personaggio di Marissa Cooper. LaThe O.C.si è un conclusa da quindici anni, ma solo oggi l'attriceha trovato il coraggio di rivelare le drammaticheche l'lo show. Il personaggio di, Marissa Cooper, viene ucciso nel finale della terza stagione di The O.C.. L'interprete hai veri motivi che l'ad abbandonare la teen soap in un'intervista a E! News: "Mi sono sempre vergognata a parlare di cosa succedeva ...

