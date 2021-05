The Nowhere Inn: il trailer del film su St. Vincent (Di mercoledì 19 maggio 2021) St. Vincent è la protagonista di The Nowhere Inn, un film in stile mockumentary ambientato nel mondo della musica. The Nowhere Inn è il mockumentary con protagonista St. Vincent, nome d'arte di Annie Clark, di cui ora è stato condiviso il trailer. Il progetto, presentato al Sundance film Festival 2020, debutterà nei cinema americani e on demand il 17 settembre. Nel video si vede l'artista che spiega come l'obiettivo era quello di realizzare un documentario per svelare come è realmente la vita di un'artista in tour, ma poi le cose hanno preso una terribile svolta. The Nowhere Inn è stato diretto da Bill Benz, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Annie Clark e Carrie Brownstein. Il film è … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021) St.è la protagonista di TheInn, unin stile mockumentary ambientato nel mondo della musica. TheInn è il mockumentary con protagonista St., nome d'arte di Annie Clark, di cui ora è stato condiviso il. Il progetto, presentato al SundanceFestival 2020, debutterà nei cinema americani e on demand il 17 settembre. Nel video si vede l'artista che spiega come l'obiettivo era quello di realizzare un documentario per svelare come è realmente la vita di un'artista in tour, ma poi le cose hanno preso una terribile svolta. TheInn è stato diretto da Bill Benz, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Annie Clark e Carrie Brownstein. Ilè …

Il volo verso il nulla ha ora una destinazione. Ed è spaziale Il Supermoon Flight to Nowhere sta per decollare. Si tratta del volo aereo per ammirare l’evento astronomico più atteso dell’anno: l’eclissi della Super Luna ...

