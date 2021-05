The Dark Pictures Anthology: House of Ashes un nuovo trailer per il titolo horror dei creatori di Until Dawn (Di mercoledì 19 maggio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco ha pubblicato un teaser trailer per il terzo gioco della serie horror The Dark Pictures Anthology di Supermassive, con l'ultima entrata House of Ashes in uscita entro la fine dell'anno. La storia questa volta si svolge in Iraq intorno al 2003. Un'unità militare accompagnata da Rachel King (interpretata da Ashley Tisdale) è stata incaricata di indagare su una presunta struttura sotterranea di armi chimiche nelle montagne Zegros, ma quando l'unità arriva non sono è vittima di un'imboscata da una pattuglia locale, ma una serie di scosse manda entrambe le squadre tra le rovine di un tempio sumero sepolto. I soldati scoprono di non essere soli e presto si trovano a dover affrontare una presenza malvagia che sta eliminando i ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco ha pubblicato un teaserper il terzo gioco della serieThedi Supermassive, con l'ultima entrataofin uscita entro la fine dell'anno. La storia questa volta si svolge in Iraq intorno al 2003. Un'unità militare accompagnata da Rachel King (interpretata da Ashley Tisdale) è stata incaricata di indagare su una presunta struttura sotterranea di armi chimiche nelle montagne Zegros, ma quando l'unità arriva non sono è vittima di un'imboscata da una pattuglia locale, ma una serie di scosse manda entrambe le squadre tra le rovine di un tempio sumero sepolto. I soldati scoprono di non essere soli e presto si trovano a dover affrontare una presenza malvagia che sta eliminando i ...

Advertising

Eurogamer_it : Nuovo trailer per #TheDarkPicturesAnthologyHouseOfAshes e gameplay presto rivelato. - nedo98_ : Pronti per la seconda parte de #eserquetti The dark side of #instagramforbusiness @DanyCerquetti @accademiacom… - URWILDWIFEY : 1. la casa de papel 2. dark desire 3. the queens gambit - RobertGM20 : RT @deuceyears: Anita Dark and Olivia Del Rio @The_Anita_Dark #OliviaDelRio #retroporn #90sporn - LejdiDzej : RT @ZuccheroSugar: From Lunisiana Soul, il nuovo video INACUSTICO di 'Spirito nel buio' è su YouTube! Guardalo qui e accendi il buio! From… -