The Batman, nuova foto ufficiale per il film con Robert Pattinson – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 19 maggio 2021) I produttori di The Batman hanno pubblicato una nuova foto ufficiale del film, che ritrae anche stavolta Robert Pattinson nella batsuit.. The Batman, il film con Robert Pattinson nel ruolo del celebre eroe DC, si mostra con una nuova foto ufficiale, pubblicata dai produttori della pellicola. In uscita negli USA il 4 marzo 2022, The Batman andrà a reinventare ancora una volta la storia del Cavaliere Oscuro, senza alcun riferimento al cosiddetto Snyderverse. Lo stile adottato dal regista Matt Reeves per il costume e per la Batmobile attinge naturalmente alle tante saghe fumettistiche dedicate al personaggio, ma prende molto le … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 19 maggio 2021) I produttori di Thehanno pubblicato unadel, che ritrae anche stavoltanella batsuit.. The, ilconnel ruolo del celebre eroe DC, si mostra con una, pubblicata dai produttori della pellicola. In uscita negli USA il 4 marzo 2022, Theandrà a reinventare ancora una volta la storia del Cavaliere Oscuro, senza alcun riferimento al cosiddetto Snyderverse. Lo stile adottato dal regista Matt Reeves per il costume e per la Batmobile attinge naturalmente alle tante saghe fumettistiche dedicate al personaggio, ma prende molto le … Notizie ...

Advertising

MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: #TheRiddler, ovvero l'Enigmista, uno dei villain, interpretato da #PaulDano in #TheBatman, diventa virale sui social dopo… - 3cinematographe : Rivelata una nuova immagine del costume di #RobertPattinson in #TheBatman, con interessanti nuovi dettagli sul pers… - comingsoonit : #TheRiddler, ovvero l'Enigmista, uno dei villain, interpretato da #PaulDano in #TheBatman, diventa virale sui socia… - gio_prankster : RT @fumettocrazia: ??EP 09?? Torna #LaSettimanaFumettistica con una nuova puntata ricca di #whatif, #elseworlds e realtà alternative tra cui:… - Screenweek : Trapelano on-line alcune immagini promozionali di #TheBatman che ritraggono la maschera dell'Enigmista, l'Uomo Pipi… -