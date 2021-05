Terrorismo | garante lombarda vittime di reato sarà al Memorial Day Sap | ‘immensa emozione’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Milano, 19 mag. (Adnkronos) – Laper la tutela delledidella Regione Lombardia, Elisabetta Aldrovandi,a Roma domani, giovedì 20 maggio, per partecipare alla cerimonia all’Altare della Patria in occasione delDay in ricordo delledel, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità. “E’ un onore per me essere stata invitata e partecipare a questo importante evento che commemora coloro che hanno sacrificato la loro vita per la nostra Italia e per la sicurezza dei cittadini -dichiara Aldrovandi-. Ringrazio sentitamente il segretario generale Sap Stefano Paoloni per avermi coinvolto in questa iniziativa chiamandomi a deporre la corona di fiori all’Altare della Patria. Parteciperò con immensa ...