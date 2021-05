Tennis femminile, l’exploit isolato di Martina Trevisan e un’Italia che proprio fatica ad emergere (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Tennis italiano ha vissuto in questi ultimi anni non solo l’esplosione del settore maschile, ma anche una crisi senza fine di quello femminile. I trionfi Slam e le vittorie in Fed Cup di Pennetta, Schiavone, Vinci ed Errani hanno nascosto per troppo tempo tutti quei problemi che si sono presentati in queste stagioni. Dietro alle quattro grandi campionesse non si è costruito nulla ed il ricambio generazionale non c’è stato, con l’Italia sprofondata nelle retrovie del Tennis mondiale. Lo scorso anno Martina Trevisan era riuscita a spingersi fino ai quarti di finale del Roland Garrros e sembrava poter essere quella svolta tanto attesa ed invece in pochissimo tempo si è capito che fosse un exploit isolato, un caso quasi fortuito. Da quel momento le Tenniste italiane ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilitaliano ha vissuto in questi ultimi anni non solo l’esplosione del settore maschile, ma anche una crisi senza fine di quello. I trionfi Slam e le vittorie in Fed Cup di Pennetta, Schiavone, Vinci ed Errani hanno nascosto per troppo tempo tutti quei problemi che si sono presentati in queste stagioni. Dietro alle quattro grandi campionesse non si è costruito nulla ed il ricambio generazionale non c’è stato, con l’Italia sprofondata nelle retrovie delmondiale. Lo scorso annoera riuscita a spingersi fino ai quarti di finale del Roland Garrros e sembrava poter essere quella svolta tanto attesa ed invece in pochissimo tempo si è capito che fosse un exploit, un caso quasi fortuito. Da quel momento lete italiane ...

