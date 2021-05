Tennis: da Roma a Parigi, Lorenzo Sonego è pronto per il Roland Garros (Di mercoledì 19 maggio 2021) La straordinaria cavalcata al Foro Italico ha messo finalmente sotto i riflettori del Tennis italiano anche Lorenzo Sonego. Quasi “dimenticato” per i risultati di Berrettini e Fognini o l’esplosione dei giovani Sinner e Musetti, il Tennista piemontese si è preso con merito e con tanto lavoro il centro del palcoscenico proprio in quel di Roma. E’ stata una settimana straordinaria, la migliore finora della carriera per il piemontese, che ha saputo battere consecutivamente due Top-10 come Dominic Thiem ed Andrey Rublev e mettere paura anche al numero uno del mondo Novak Djokovic. Sette giorni che hanno certamente dato una svolta alla carriera di Lorenzo, di un ragazzo che ha lavorato tantissimo per arrivare dov’è ora, sempre seguito dallo storico coach Gipo Arbino, che ha guidato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) La straordinaria cavalcata al Foro Italico ha messo finalmente sotto i riflettori delitaliano anche. Quasi “dimenticato” per i risultati di Berrettini e Fognini o l’esplosione dei giovani Sinner e Musetti, ilta piemontese si è preso con merito e con tanto lavoro il centro del palcoscenico proprio in quel di. E’ stata una settimana straordinaria, la migliore finora della carriera per il piemontese, che ha saputo battere consecutivamente due Top-10 come Dominic Thiem ed Andrey Rublev e mettere paura anche al numero uno del mondo Novak Djokovic. Sette giorni che hanno certamente dato una svolta alla carriera di, di un ragazzo che ha lavorato tantissimo per arrivare dov’è ora, sempre seguito dallo storico coach Gipo Arbino, che ha guidato ...

