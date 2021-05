Tendenze scarpe estate 2021 | zoccoli | sabot e calze in bella mostra

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Quante volte sarà capitato di volere a tutti i costi a nascondere la calza, pronta a spuntare da una sneakers? Ebbene, per questanon dovreste più preoccuparvene, anzi, dovreste valorizzarle! Ledi questa stagione, infatti, esortano ad indossareda ginnastica e addirittura mocassini convisibili, ma non è tutto. Largo anche agliin legno anni '70, aie agli stivali. Moda: lea vista e gliLemodainerenti le calzature per quest'determinano una vera inversione di rotta rispetto al passato. A restare salde al ...