Tendenza meteo | primo GRANDE CALDO in arrivo Ecco quando e quanto durerÃ 

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Dal fresco al! Nuovi sbalzi termici eclatanti si avranno nellâ??arco di qualche giorno sullâ??Italia e saranno generati da un cambio di circolazione. Attualmente le correnti fresche atlantiche puntano dirette verso lâ??Europa Centrale ed il Mediterraneo, mentre sul finire della settimana subentrerà lâ??anticiclone. Fin da venerdì lâ??Italia sarà abbracciata da un cuneo anticiclonico in espansione dallâ??Europa Sud-Occidentale. Questâ??area di alta pressione contribuirà a riportarestabile, con il graduale afflusso di masse dâ??aria più calde da sud-ovest. Possibile scenarionel corso della prossima settimana, con l’anticicloneafricano su gran parte d’ItaliaNel weekend una nuova saccatura atlantica tenderà ad erodere il campo di alta pressione. Lâ??Italia sarà così divisa in due, con ...

Per la giornata di oggi, mercoledì 19 maggio, le previsioni di Arpae.it indicano per la provincia di Ravenna al mattino sulla costa ad attenuazione della nuvolosità con piogge in esaurimento, sui rilievi nuvolosità variabile con probabili ... Nel pomeriggio ad ampie schiarite con generali condizioni in miglioramento, salvo ... Roberto Nanni Tecnico Meteorologo Certificato e divulgatore scientifico AMPRO Professionisti