Tendenza meteo: primo GRANDE CALDO. Ecco quando e quanto durerà (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dal fresco al CALDO! Nuovi sbalzi termici eclatanti si avranno nell’arco di qualche giorno sull’Italia e saranno generati da un cambio di circolazione. Attualmente le correnti fresche atlantiche puntano dirette verso l’Europa Centrale ed il Mediterraneo, mentre sul finire della settimana subentrerà l’anticiclone. Fin da venerdì l’Italia sarà abbracciata da un cuneo anticiclonico in espansione dall’Europa Sud-Occidentale. Quest’area di alta pressione contribuirà a riportare meteo stabile, con il graduale afflusso di masse d’aria più calde da sud-ovest. Possibile scenario meteo nel corso della prossima settimana, con l’anticiclone CALDO africano su gran parte d’ItaliaNel weekend una nuova saccatura atlantica tenderà ad erodere il campo di alta pressione. L’Italia sarà così divisa in due, con una perturbazione che ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dal fresco al! Nuovi sbalzi termici eclatanti si avranno nell’arco di qualche giorno sull’Italia e saranno generati da un cambio di circolazione. Attualmente le correnti fresche atlantiche puntano dirette verso l’Europa Centrale ed il Mediterraneo, mentre sul finire della settimana subentrerà l’anticiclone. Fin da venerdì l’Italia sarà abbracciata da un cuneo anticiclonico in espansione dall’Europa Sud-Occidentale. Quest’area di alta pressione contribuirà a riportarestabile, con il graduale afflusso di masse d’aria più calde da sud-ovest. Possibile scenarionel corso della prossima settimana, con l’anticicloneafricano su gran parte d’ItaliaNel weekend una nuova saccatura atlantica tenderà ad erodere il campo di alta pressione. L’Italia sarà così divisa in due, con una perturbazione che ...

