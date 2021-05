Tencent acquisisce una quota di minoranza di Remedy Entertainment – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 19 maggio 2021)continua ad espandersi e ha recentemente acquisito un pacchetto dianche di, seguendo il team finlandese con grande interesse..continua la sua inarrestabile espansione all’interno dell’industria videoludica, con la recente acquisizione di un pacchetto di azioni dima comunque consistente di, attraverso Accendo Capital. Come risultato di questa operazione,possiede ora il 3,8% di azioni di, mentre Accendo Capital, il gruppo attraverso il quale il colosso cinese ha effettuato l’acquisizione, raggiunge il 14% delle azioni totali della software house finlandese, pari a circa 1,8 milioni di azioni. Questo non cambia … Notizie ...

Advertising

SteelRevel : RT @Multiplayerit: Tencent acquisisce una quota di minoranza di Remedy Entertainment - Multiplayerit : Tencent acquisisce una quota di minoranza di Remedy Entertainment -

Ultime Notizie dalla rete : Tencent acquisisce

Multiplayer.it

Ad annunciarlo è l'analista Daniel Ahmad che in un nuovo tweet riporta: "ha acquisito una quota di minoranza del 5% in Game Science, lo sviluppatore di Black Myth: Wu Kong. Game Science ...Non è niente di diverso da quello che facon tutte le proprietà chee che, curiosamente, fa sì che Moonton abbia quell'elemento in comune con Riot Games, avendo un potente mecenate ...Il colosso cinese Tencent continua a investire nel settore acquisendo il 3,8% di Remedy Entertainment, lo studio responsabile di titoli del calibro di Alan Wake e Control. La notizia è stata condivisa ...Tencent continua ad espandersi e ha recentemente acquisito un pacchetto di minoranza anche di Remedy Entertainment, seguendo il team finlandese con grande interesse.. Tencent continua la sua ...