Tempesta d’amore | anticipazioni 20 maggio | la bugia di Franzi

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che giovedì 202021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che già da ora si prevede ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo.20Per passare sempre di più del tempo con Selina, Christoph gli prenoterà una lezione di equitazione. L’uomo però si ritroverà ad avere molta paura di andare a cavallo. Selina ne rimarrà a bocca aperta per il suo bellissimo gesto, ma comunque gli dirà di scusarsi con Ariane. Il Sanfield che decisione prenderà? Joell invece, dal canto suo, farà una bellissima sorpresa a Lucy, gli organizzerà una bellissima cena romantica ...