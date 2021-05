Taylor Mega con questo costume. Prego? Lì sotto... il dettaglio che scatena il caos in strada | Guarda (Di mercoledì 19 maggio 2021) Business. Quindi successo, e non solo in tv. Prima di tutto sui social, ma anche per le strade delle grandi città (Roma e Milano) dove campeggiano gigantografie pubblicitarie: Taylor Mega in costume lascia tutti senza fiato in costume. Fisico da urlo, addominali, sguardo super sexy. Lei, che è sempre sul pezzo, tempo fa aveva raccontato: "Mi alleno molto e mangio in modo corretto". Nessuno sgarro per l'influencer, che presenta la sua linea di costumi. Tutto ha un nome: Cleopatra collection (proprio come la regina egizia). Con lei, probabilmente, Taylor ha in comune quella bellezza mitologica che dal 52 a.c. fino ad oggi è rimasto un vero e proprio caso di studi. Donna irresistibile, dicono gli esperti di storia, proprio come l'influencer - che tra l'altro conosce bene l'Egitto dove è stata ultimamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Business. Quindi successo, e non solo in tv. Prima di tutto sui social, ma anche per le strade delle grandi città (Roma e Milano) dove campeggiano gigantografie pubblicitarie:inlascia tutti senza fiato in. Fisico da urlo, addominali, sguardo super sexy. Lei, che è sempre sul pezzo, tempo fa aveva raccontato: "Mi alleno molto e mangio in modo corretto". Nessuno sgarro per l'influencer, che presenta la sua linea di costumi. Tutto ha un nome: Cleopatra collection (proprio come la regina egizia). Con lei, probabilmente,ha in comune quella bellezza mitologica che dal 52 a.c. fino ad oggi è rimasto un vero e proprio caso di studi. Donna irresistibile, dicono gli esperti di storia, proprio come l'influencer - che tra l'altro conosce bene l'Egitto dove è stata ultimamente ...

