Tavolo del centrodestra sulle amministrative, ma su Roma e Milano Salvini prende tempo (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Matteo Salvini rinvia di "qualche giorno" il vertice cui è affidato il rebus delle candidature del centrodestra nei sei capoluoghi di Regione che andranno al voto in autunno. A Palazzo Montecitorio, si terrà la seconda riunione del Tavolo sulle città piccole e medie nel formato già sperimentato la scorsa settimana, ovvero con la partecipazione dei responsabili Enti locali dei partiti. Non è invece ancora in agenda un vertice dei leader, Il segretario leghista non lo ha ancora convocato e l'aria è che potrebbe slittare alla prossima settimana. "Ad ottobre votano più di mille Comuni, abbiamo trovato i candidati nella maggioranza di questi Comuni, le partite di Roma e di Milano meritano qualche giorno di riflessione in più", ha spiegato Salvini. Oltre ai ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Matteorinvia di "qualche giorno" il vertice cui è affidato il rebus delle candidature delnei sei capoluoghi di Regione che andranno al voto in autunno. A Palazzo Montecitorio, si terrà la seconda riunione delcittà piccole e medie nel formato già sperimentato la scorsa settimana, ovvero con la partecipazione dei responsabili Enti locali dei partiti. Non è invece ancora in agenda un vertice dei leader, Il segretario leghista non lo ha ancora convocato e l'aria è che potrebbe slittare alla prossima settimana. "Ad ottobre votano più di mille Comuni, abbiamo trovato i candidati nella maggioranza di questi Comuni, le partite die dimeritano qualche giorno di riflessione in più", ha spiegato. Oltre ai ...

