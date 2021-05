Tasse per le multinazionali, all’ovest qualcosa di nuovo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Questa volta non si può dire «all’ovest niente di nuovo». I progetti di riforma fiscale del presidente statunitense Joe Biden spingono persino i commissari europei – lo ha fatto apertamente Paolo Gentiloni – a parlare di «riforma fiscale globale». In effetti la nuova Amministrazione statunitense ha avanzato due proposte di forte impatto. La prima costringerebbe le multinazionali a pagare le Tasse in base a quanto fatturano in ogni paese. IL CAMBIAMENTO sarebbe considerevole, poiché attualmente Alphabet (cui fa capo Google), … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Questa volta non si può dire «niente di». I progetti di riforma fiscale del presidente statunitense Joe Biden spingono persino i commissari europei – lo ha fatto apertamente Paolo Gentiloni – a parlare di «riforma fiscale globale». In effetti la nuova Amministrazione statunitense ha avanzato due proposte di forte impatto. La prima costringerebbe lea pagare lein base a quanto fatturano in ogni paese. IL CAMBIAMENTO sarebbe considerevole, poiché attualmente Alphabet (cui fa capo Google), … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

