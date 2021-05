Tante nuove app per Huawei P30 con aggiornamento 156 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Arrivano anche in Europa le prime segnalazioni da parte di coloro che, in possesso di un Huawei P30, stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento 156. Si tratta di uno step da non sottovalutare, nonosTante in tanti siano ormai focalizzati sul progetto HarmonyOS 2.0 con questa serie. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi con un pezzo dedicato, ma oggi 19 maggio occorre concentrarsi anche su altre tematiche, per evitare che i progetti futuri condizionino eccessivamente le esigenze attuali per questi smartphone. La nuova svolta per Huawei P30 con il nuovo aggiornamento 156 Dunque, tempi non ancora maturi per HarmonyOS 2.0 a bordo di Huawei P30. Secondo le informazioni raccolte questo mercoledì tramite Huawei Central, possiamo evidenziare che il nuovo software ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Arrivano anche in Europa le prime segnalazioni da parte di coloro che, in possesso di unP30, stanno iniziando a ricevere l’156. Si tratta di uno step da non sottovalutare, nonosin tanti siano ormai focalizzati sul progetto HarmonyOS 2.0 con questa serie. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi con un pezzo dedicato, ma oggi 19 maggio occorre concentrarsi anche su altre tematiche, per evitare che i progetti futuri condizionino eccessivamente le esigenze attuali per questi smartphone. La nuova svolta perP30 con il nuovo156 Dunque, tempi non ancora maturi per HarmonyOS 2.0 a bordo diP30. Secondo le informazioni raccolte questo mercoledì tramiteCentral, possiamo evidenziare che il nuovo software ...

vedanama : RT @ESA_Italia: Tante nuove immagini @esamarswebcam direttamente da Marte! Le trovate nell'archivio dati #marswebcam - ESA_Italia : Tante nuove immagini @esamarswebcam direttamente da Marte! Le trovate nell'archivio dati #marswebcam… - 06Airam : Oggi nera perché volevo esserci io a Roma e invece no... Tommy comunque fai tante cose belle che noi non vediamo l'… - NewsDigitali : Tante nuove funzioni arrivano in Microsoft Teams! - wacoog_2 : @xiaojun_9 doh! davvero?!*strabuzza gli occhi* dobbiamo andare in pari allora! devo impegnatmi e postarti tante belle canzoni nuove! -