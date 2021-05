Tagli capelli corti primavera/estate 2021, il caschetto della Barale ringiovanisce (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tra le nuove tendenze di questa primavera/estate 2021 spiccano senza nessun dubbio i Tagli di capelli corti, come quello portato dalla bella Paola Barale. Quest'ultima attualmente porta un bel caschetto che le regala uno stile molto chic. Le nuove tendenze per i Tagli di capelli corti Paola Barale ha realizzato un caschetto liscio, la cui lunghezza arriva leggermente sopra le spalle. Per completare il tutto ha optato per una frangia a tendina in stile anni '70. Quest'ultima è lunga e aperta sulla fronte, per incorniciare nel migliore dei modi gli occhi di Paola. Il Taglio corto in questione è perfetto per addolcire e ringiovanire il volto. Infatti ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tra le nuove tendenze di questaspiccano senza nessun dubbio idi, come quello portato dalla bella Paola. Quest'ultima attualmente porta un belche le regala uno stile molto chic. Le nuove tendenze per idiPaolaha realizzato unliscio, la cui lunghezza arriva leggermente sopra le spalle. Per completare il tutto ha optato per una frangia a tendina in stile anni '70. Quest'ultima è lunga e aperta sulla fronte, per incorniciare nel migliore dei modi gli occhi di Paola. Ilo corto in questione è perfetto per addolcire e ringiovanire il volto. Infatti ...

