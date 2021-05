Tabellone Wta Parma 2021: Serena Williams guida il seeding, ci sono quattro italiane (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Tabellone completo del main draw del torneo Wta Parma 2021. Sulla terra rossa emiliana è Serena Williams a guidare il seeding, seconda testa di serie Petra Martic. Tante le azzurre presenti: Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Sara Errani e Giulia Gatto Monticone. Appuntamento dal 16 al 22 maggio. Tabellone WTA Parma SECONDO TURNO Siniakova b. (1) S. Williams 7-6(4) 6-2 (8) Garcia b. Friedsam 6-2 6-4 (3) Gauff vs Giorgi (5) Anisimova b. (Q) Schmiedlova 6-2 6-4 (7) Sorribes Tormo vs (WC) Errani Stephens b. (4) Kasatkina 1-6 6-4 7-5 (6) Wang vs (Q) Di Giuseppe (Q) Samsonova vs (2) Martic PRIMO TURNO (1) S. Williams b. (Q) Pigato 6-3 6-2 Siniakova b. Tauson 6-1 6-3 Friedsam b. Golubic 6-4 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilcompleto del main draw del torneo Wta. Sulla terra rossa emiliana ère il, seconda testa di serie Petra Martic. Tante le azzurre presenti: Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Sara Errani e Giulia Gatto Monticone. Appuntamento dal 16 al 22 maggio.WTASECONDO TURNO Siniakova b. (1) S.7-6(4) 6-2 (8) Garcia b. Friedsam 6-2 6-4 (3) Gauff vs Giorgi (5) Anisimova b. (Q) Schmiedlova 6-2 6-4 (7) Sorribes Tormo vs (WC) Errani Stephens b. (4) Kasatkina 1-6 6-4 7-5 (6) Wang vs (Q) Di Giuseppe (Q) Samva vs (2) Martic PRIMO TURNO (1) S.b. (Q) Pigato 6-3 6-2 Siniakova b. Tauson 6-1 6-3 Friedsam b. Golubic 6-4 ...

Advertising

infoitsport : WTA Parma, il tabellone: Serena e Venus Williams pescano delle qualificate - EnricoFranco9 : RT @federtennis: Una prima volta in un tabellone #WTA che Lisa #Pigato non dimenticherà mai! A Parma sfida nel 1° turno Serena Williams,… - oktennis : Il racconto dell’esordio di Serena Williams a Parma… e di Lisa Pigato in tabellone WTA. #EmiliaRomagnaOpen #WTAParma - federtennis : Una prima volta in un tabellone #WTA che Lisa #Pigato non dimenticherà mai! A Parma sfida nel 1° turno Serena Wil… - leopnd1 : Con i #IBI21 di Roma in archivio si va a Belgrado e a Parma dove sono in programma due tornei WTA 250 con nomi bell… -