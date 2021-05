Sygnum Bank offre servizio di custodia per Internet Computer di DFINITY

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La banca di asset digitali con sede a Zurigo prevede di offriredi trading a pronti e opzioni per ICP, oltre ad offrire servizi diLa banca degli asset digitali, con sede a Zurigo, ieri ha annunciato che sarà la prima banca ad offrire servizi bancari e diper la criptovaluta(ICP). Lanciata agli inizi di maggio dalla Fondazioneè la prima blockchain al mondo che funziona alla velocità del web. Fornendo un ambiente illimitato per i contratti intelligenti, il sistema blockchain intende ridurre i costi legati alle risorse computazionali di un milione di volte, inoltre può essere utilizzato per costruire qualsiasi cosa, dalle applicazioni di finanza ...

Advertising

Bizona3 : @dfinity The #InternetComputer Swiss Sygnum Bank offrirà la custodia per il token di Internet Computer La principa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sygnum Bank

BeBeez

I security token sono strumenti finanziari rappresentati in formato digitale e il token di Azimut, emesso in collaborazione con, prima digital assetal mondo, autorizzata dagli organi di ...Al via Azim, primo Security Token Offering, cartolarizzazione digitale di un asset finanziario da inserire nelle Gp dei clenti lanciato conContinua la corsa di Azimut nei real asset dove oggi ha masse per 2,2 miliardi di euro grazie al fintech e alla blockchain. In un'epoca di bassi tassi l'obiettivo è far migrare i ...