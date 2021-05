Svizzera, 26 i convocati di Petkovic per il raduno pre-Europei (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 26 i convocati di Vladimir Petkovic, ct della Svizzera, per l’Europeo al via il prossimo 11 giugno. Fra i giocatori selezionati spiccano Ricardo Rodriguez del Torino e Remo Freuler dell’Atalanta. Prima della kermesse itinerante la Nazionale elvetica affronterà due amichevoli contro Stati Uniti il 30 maggio e Slovenia il 3 giugno. Di seguito il post su Twitter con tutti i convocati. Das Aufgebot für Bad Ragaz. 26 Spieler werden zur EM fahren. La sélection pour Bad Ragaz. 26 joueurs iront à l’EURO. I convocati per il ritiro di Bad Ragaz. 26 giocatori andranno all’EURO. (30.5, 20h15) (3.6, 18h00)#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/Er9htuq2k0 — Nati (@nati sfv asf) May 19, 2021 Foto: Twitter Svizzera L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 26 idi Vladimir, ct della, per l’Europeo al via il prossimo 11 giugno. Fra i giocatori selezionati spiccano Ricardo Rodriguez del Torino e Remo Freuler dell’Atalanta. Prima della kermesse itinerante la Nazionale elvetica affronterà due amichevoli contro Stati Uniti il 30 maggio e Slovenia il 3 giugno. Di seguito il post su Twitter con tutti i. Das Aufgebot für Bad Ragaz. 26 Spieler werden zur EM fahren. La sélection pour Bad Ragaz. 26 joueurs iront à l’EURO. Iper il ritiro di Bad Ragaz. 26 giocatori andranno all’EURO. (30.5, 20h15) (3.6, 18h00)#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/Er9htuq2k0 — Nati (@nati sfv asf) May 19, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

