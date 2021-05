Svezia, i 26 convocati di Andersson per l’Europeo. Ci sono 3 “italiani” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il ct della Svezia, Janne Andersson, ha diramato la lista dei 26 giocatori convocati per l’Europeo. Ci sono tre ‘italiani’ e sono tutti centrocampisti: si tratta di Kulusevski, Svanberg ed Ekdal. Ecco la lista completa: Portieri : Karl-Johan Johnsson (København), Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirli?i), Robin Olsen (Everton) Difensori : Emil Krafth (Newcastle United), Victor Lindelöf (Manchester United), Marcus Danielson (Dalian Yifang), Martin Olsson (Häcken), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Pontus Jansson (Brentford), Filip Helander (Rangers), Mikael Lustig (AIK), Andreas Granqvist (Helsingborg) Centrocampisti : Emil Forsberg (Lipsia), Ken Sema (Watford), Viktor Claesson (Krasnodar), Dejan Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK), Albin Ekdal (Sampdoria), ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il ct della, Janne, ha diramato la lista dei 26 giocatoriper. Citre ‘’ etutti centrocampisti: si tratta di Kulusevski, Svanberg ed Ekdal. Ecco la lista completa: Portieri : Karl-Johan Johnsson (København), Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirli?i), Robin Olsen (Everton) Difensori : Emil Krafth (Newcastle United), Victor Lindelöf (Manchester United), Marcus Danielson (Dalian Yifang), Martin Olsson (Häcken), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Pontus Jansson (Brentford), Filip Helander (Rangers), Mikael Lustig (AIK), Andreas Granqvist (Helsingborg) Centrocampisti : Emil Forsberg (Lipsia), Ken Sema (Watford), Viktor Claesson (Krasnodar), Dejan Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK), Albin Ekdal (Sampdoria), ...

