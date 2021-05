Supervivientes | Valeria Marini ne combina un’altra | nuove pesanti accuse

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ancora al centro di diverse polemiche la nostra, che aha fatto ancora arrabbiare i compagni. L’accusa è pesante, lei scoppia in lacrime Momenti delicati a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

Novella_2000 : Supervivientes, Valeria Marini accusata dagli altri naufraghi di mangiare di nascosto: lei scoppia a piangere (VIDE… - BITCHYFit : Valeria Marini a Supervivientes: il gruppo l’accusa di mangiare di nascosto, lei scoppia a piangere… - zazoomblog : Valeria Marini pianto disperato a Supervivientes: cos’è accaduto - #Valeria #Marini #pianto #disperato - zazoomblog : Valeria Marini in lacrime a Supervivientes: i naufraghi l’accusano di mangiare di nascosto - #Valeria #Marini… - Senzanomeconlak : no vabbe valeria contro tutti all’isola spagnola -

Ultime Notizie dalla rete : Supervivientes Valeria

Leggi anche >Marini in lacrime aIn Honduras lo scorso 14 maggio la bionda showgirl ha ricevuto un regalo dalla produzione: una torta che avrebbe dovuto condividere con gli ...Marini è sempre più protagonista nel reality spagnolo, dove di recente è anche finita in nomination dopo essere stata salvata diverse volte dal pubblico iberico. L'ennesimo ...Tutti contro Valeria Marini anche a Supervivientes, l'edizione spagnola de L'Isola dei Famosi. La showgirl sarda non è vista di buon occhio dai colleghi naufraghi e continua ad ...Che cosa sta accadendo alla nostra Valeria Marini, protagonista dell’Isola dei famosi spagnola? La nostra diva da baci stellari non si sta facendo ...