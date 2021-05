Superbonus frenato dalle complicazioni burocratiche | finora solo 13mila interventi | usato un decimo dei soldi stanziati

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Quasi quaranta procedure tecnico-amministrative, almeno cinque assemblee prima dell’inizio dei lavori, fino a sei mesi per ottenere dai comuni la verifica della conformità edilizia, circa 40 documenti da caricare nelle piattaforme. Per l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) sono queste forse le maggiori criticità del110% introdotto dal governo Conte con il decreto Rilancio. Una procedura farraginosa che ha compresso le potenzialità dele che le imprese del settore sperano sarà presto semplificata. Non a caso, come raccontano le ultime rilevazioni Enea-Mise al 6 maggio 2021, l’incentivo è riuscito a far scattare 13.549per un importo complessivo di 1,7 miliardi di euro. La cifra rappresentauna piccola parte degli oltre 18 miliardidal governo ...

Il Covid - 19 hai primi investimenti in riqualificazione energetica. Nel 2020 la compravendita di immobili ... ma la componente del nuovo tiene e si vedono i primi effetti del110%. ...: norme poco chiare, in arrivo una nuova circolare Il successo deldalla burocrazia, ma anche dalla normativa non sufficientemente chiara. Come riferito da Antonio ...La ripresa economica rischia di deragliare ancora prima di arrivare con il boom dei prezzi delle materie prime e la loro carenza diffusa ...Prezzi elevati di materiali come acciaio e calcestruzzo, ponteggi difficili da reperire con costo del noleggio triplicato, tecnici sotto pressione, ma soprattutto lunghe attese per poter ottenere il m ...