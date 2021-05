Superbonus da incubo | multe da 15mila euro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus incubo

il Giornale

Per evitare di incorrere nelle sanzioni per i loro clienti, la norma prevede a carico dei professionisti incaricati di predisporre la documentazione per illa stipula di una polizza di ...110%, l'Erario chiede soldi indietro: quali persone dovranno restituirlo Fisco, 90 mila controlli in arrivo tra accertamenti e lettere di compliance A causa del coronavirus sono molte, ...Può costare molto caro falsificare la documentazione propedeutica a ottenere le agevolazioni del Superbonus 110%. Le sanzioni previste per i truffatori vanno dai 2mila ai 15mila euro e i controlli son ...Leggi su today (Di lunedì 17 maggio 2021) È in atto un rincaro di materiali per il settore delle costruzioni che sta mettendo a rischio iin corso e riducendo ulteriormente i margini delle imprese di a ...