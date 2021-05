Superbonus 110% ristrutturazioni: ecco le nuove scadenze. L'ipotesi alberghi e condoni - ISTRUZIONI (Di mercoledì 19 maggio 2021) Pubblichiamo le nuove scadenze per il Superbonus 110% ristrutturazioni: la novità più importante contenuta nel decreto Semplificazioni è la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 . Stessa... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 19 maggio 2021) Pubblichiamo leper il: la novità più importante contenuta nel decreto Semplificazioni è la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 . Stessa...

Advertising

FedericoDinca : Il #SuperBonus al 110% per l'efficientamento energetico, per il quale sono stati stanziati 18 miliardi, è stato ad… - Mov5Stelle : Sono sempre di più i cittadini scettici che all’apertura dei cantieri si sono ricreduti. Grazie al #Superbonus 11… - Mov5Stelle : Durante il nostro sopralluogo al cantiere Superbonus 110% più grande d'Italia, un intero quartiere nel comune di Ma… - Qualenergiait : #Superbonus 110%: no, non sarà “eliminato” né “ridotto al 75%” - LavoriPubblici : Con una risoluzione presentata in commissione alla Camera dei Deputati è stata chiesta la semplificazione e la pror… -