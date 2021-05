Sul vitalizio ai condannati Lega e FdI la pensano alle stesso modo: “Abbiamo rispettato la legge”. Ma hanno votato in maniera opposta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo la decisione dell’organo di garanzia del Senato che ha stabilito il ripristino del vitalizio per Roberto Formigoni, il senatore ex M5s Ugo Grassi, uno di coloro che hanno votato a favore, evita di rispondere alle domande. Difende la scelta invece il capogruppo dei leghisti a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo: “È stata rispettata la legge – afferma – Se il Movimento 5 stelle la vuole cambiare noi ci siamo”. Pilatesca la posizione di Ignazio La Russa. Fratelli d’Italia ha votato contro, ma difende la scelta di Forza Italia e Lega: “Rispetto il voto contrario di Fratelli d’Italia ma sono anche molto rispettoso della decisione che è stata presa da quell’organo”. Mentre Giacomo Caliendo, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione Contenziosa, critica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo la decisione dell’organo di garanzia del Senato che ha stabilito il ripristino delper Roberto Formigoni, il senatore ex M5s Ugo Grassi, uno di coloro chea favore, evita di risponderedomande. Difende la scelta invece il capogruppo dei leghisti a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo: “È stata rispettata la– afferma – Se il Movimento 5 stelle la vuole cambiare noi ci siamo”. Pilatesca la posizione di Ignazio La Russa. Fratelli d’Italia hacontro, ma difende la scelta di Forza Italia e: “Rispetto il voto contrario di Fratelli d’Italia ma sono anche molto rispettoso della decisione che è stata presa da quell’organo”. Mentre Giacomo Caliendo, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione Contenziosa, critica ...

