Sul monopattino senza rischi: arriva il primo corso di guida sicura (Di mercoledì 19 maggio 2021) Milano - Travolta da un monopattino e portata in gravi condizioni al San Raffaele. L'incidente è avvenuto ieri alle 19.25 in via Pianell, in zona Niguarda a Milano: ad avere la peggio una ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Milano - Travolta da une portata in gravi condizioni al San Raffaele. L'incidente è avvenuto ieri alle 19.25 in via Pianell, in zona Niguarda a Milano: ad avere la peggio una ...

Advertising

xposeidone : RT @Napalm51: Si fanno il vaccino poi vanno in monopattino, sul pavè, in curva, contromano, di sera, senza luci, in 3. - rekotc : RT @Napalm51: Si fanno il vaccino poi vanno in monopattino, sul pavè, in curva, contromano, di sera, senza luci, in 3. - francescamir48 : RT @Napalm51: Si fanno il vaccino poi vanno in monopattino, sul pavè, in curva, contromano, di sera, senza luci, in 3. - vaniacavi : RT @Napalm51: Si fanno il vaccino poi vanno in monopattino, sul pavè, in curva, contromano, di sera, senza luci, in 3. - teocorbe : RT @Napalm51: Si fanno il vaccino poi vanno in monopattino, sul pavè, in curva, contromano, di sera, senza luci, in 3. -